На Прикарпатье задержали группу сутенеров. Фото

На Прикарпатье полиция задержала группу лиц, которые занимались сутенерством. Об этом сообщила пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.
В четверг сотрудники полиции с привлечением спецподразделения КОРД задержали группу лиц из четырех лиц, которая обеспечивала занятие проституцией нескольких женщин на Прикарпатье.
Правоохранители установили, что задержанные − жители Запорожской, Хмельницкой и Черкасской областей. Это три женщины возрастом 23, 27 и 28 лет и 38-летний мужчина. В период с октября 2019 по февраль 2020 года они привлекли к занятию проституцией восемь женщин из восточных областей. За час оказания интимных услуг сутенеры получали от двух тысяч гривен.
Во время обыска в салоне автомобиля организатора группы изъяли черновые записи, «прейскурант цен», денежные средства, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.
В отношении задержанных лиц решается вопрос о сообщении подозрения по части 2 статьи 303 УК (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией).