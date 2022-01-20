В Запорожской области действовала ОПГ сутенеров: подробности и видео

Нацполиция разоблачила организованную преступную группу сутенеров. Установлены организатор и 13 участников группировки, которые привлекли к занятию проституцией более 80 женщин. Преступная группа действовала на территории 15 областей государства и в Киеве. Запорожская область не исключение, сообщили в полиции.
В пресс-службе НПУ отмечают, что организатором оказался 40-летний житель Днепра. К сутенерской деятельности привлек еще 13 подельников. Злоумышленники обустроили 28 мест разврата на территории столицы и в 15 областях государства. Полицейские установили более 80 женщин, которые оказывали сексуальные услуги, стоимость которых составляла от 800 до 5 тыс. гривен.
Незаконно полученные средства организатор распределял между всеми членами группы и реализовывал через подставные предприятия с последующим приобретением разной недвижимости и открытием банковских счетов. 18 января правоохранители провели более 40 обысков на территории 15 областей государства и в столице. По местам проживания фигурантов и помещениях, где предоставлялись сексуальные услуги, изъяты вещественные доказательства, подтверждающие деятельность организованной преступной группы. Среди изъятого – около полумиллиона гривен, которые участники получили за предоставление сексуальных услуг, виртуальное АТС, которое использовалось для сокрытия реальных телефонных номеров участников преступной группы. Кроме того, во всех борделях нашли скрытые видеокамеры, запись с которых передавалась на сервер организатора преступной деятельности. Полицейские изъяли видеотехнику и сервер с сохраненными видеофайлами.
Во время проведения обысков в квартире организатора преступной группы, сообщница пыталась вынести его личный ноутбук, более 300 тысяч гривен, «черновые» записи и документы. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) и ч. 3 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Организатору и всем членам организованной преступной группы грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет.
Полицейские устанавливают других участников, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.
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