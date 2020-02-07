Под Славянском предотвратили теракт. Фото

Военные контрразведчики СБУ и сводная группа разминирования Нацгвардии обнаружили под Славянском в Донецкой области боевое средство поражения – реактивную противотанковую гранату – и предупредили террористическую угрозу. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в пятницу.
Военные уничтожили найденный РПГ-22, а агентурную информацию о спрятанном в кустах возле международной автотрассы М-03 (Харьков-Должанский) средстве поражения получили представители военной контрразведки СБУ в территориальном управлении Север.
«Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 Нетто (реактивная противотанковая граната). На взведение и стрельбу из этого средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно», – рассказал командир группы разминирования в теруправлении Север.
По его словам, диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, поскольку автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, а рядом расположен населенный пункт.