Взрыв автомобиля в Днепре: в полиции квалифицировали происшествие как теракт. Фото. Видео

РепортерUA, фото полиции, Информатор 15 Сен 2021 - 11:20

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт, сообщает РепортерUA.

«Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле «Nissan Primera» на ул. Богдана Хмельницкого м. Днепр. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.», - говорится в сообщении.

В автомобиле находились мужчина и женщина. Они погибли. Открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

В то же время в ГУ ГСЧС Украины сообщают, что около 9:00 сегодня, 15 сентября, трагически погибла начальница Отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева. 

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