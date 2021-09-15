Взрыв автомобиля в Днепре: в полиции квалифицировали происшествие как теракт. Фото. Видео

В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, в результате которого погибли два человека. Полиция квалифицировала произошедшее как теракт, сообщает РепортерUA.
«Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 15 сентября, около 9 утра. Взрыв произошел в автомобиле «Nissan Primera» на ул. Богдана Хмельницкого м. Днепр. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.», - говорится в сообщении.
В автомобиле находились мужчина и женщина. Они погибли. Открыто уголовное производство с предыдущей правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины.
В то же время в ГУ ГСЧС Украины сообщают, что около 9:00 сегодня, 15 сентября, трагически погибла начальница Отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева.
Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: Instagram, Facebook, Telegram, Youtube, Twitter.