Полиция получила дополнительные полномочия во время военного положения

Национальная полиция Украины получила дополнительные полномочия во время военного положения. Соответствующие нормы содержатся в принятом Верховной радой 15 марта законопроекте №7147.
Закон предусматривает, что на время военного положения аттестация полицейских не проводится. Полицейские призывного возраста на весь период их службы в полиции получают отсрочку от призыва. Также во время военного положения полицейским гарантируется бесплатное медицинское обеспечение в учреждениях здравоохранения любой формы собственности.
Среди дополнительных полномочий полицейских:
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По письменному запросу бесплатно получают от государственных органов, органов местного самоуправления, юридических лиц государственной формы собственности информацию, необходимую для выполнения задач и полномочий полиции, в частности о военнопленных.
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Конвоирование лиц, задержанных по подозрению в совершении уголовного правонарушения, взятых под стражу, обвиняемых или осужденных к лишению свободы, а также охрана их в зале суда.
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Могут содержать в изоляторах временного содержания лиц, задержанных за совершения уголовных или административных правонарушений, лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения применено содержание под стражей, лиц, подвергнутых административному аресту, а также обвиняемых и осужденных.
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Оперативное разминирование: обнаружение, обезвреживание и уничтожение взрывоопасных предметов.
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Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия, в том числе, связанной с пожарами, и специальные взрывотехнические работы по фактам совершения взрывов, поступления сообщений об обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов, угрозе взрыва.
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Представительство и выполнение обязательств Украины в Международной организации уголовной полиции - Интерполе.
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Сотрудничество с Европейским полицейским офисом (Европолом).
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Сбор биометрических данных лиц, в том числе путем дактилоскопирования.
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Административный надзор в соответствии с законом.
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