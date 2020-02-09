В Запорожской области утонуло трое детей

Вчера, 8 февраля, в Запорожской области погибли трое детей на пруду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.
На место происшествия выехало руководство отделения полиции, следственно-оперативная группа и работники ювенальной превенции.
Предварительно установлено, что двое мальчиков и девочка 2014 года рождения вместе пошли гулять и долгое время не возвращались домой. Родители детей самостоятельно начали искать детей, и нашли их в воде на местном пруду. Врачи «скорой» пытались спасти детей, однако все трое умерли.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Ход проверки находится на контроле руководства ГУНП в Запорожской области.
Полицейские Запорожской области в очередной раз обращаются к родителям с просьбой уделить максимальное внимание своим детям, а в случае возникновения чрезвычайных ситуаций - не медлить и сразу обращаться в полицию.