В США запустили самый большой в мире фейерверк. Видео

РепортерUA 11 Фев 2020 - 13:33

В американском городе Стимбоут-Спрингс штата Колорадо запустили самый большой в мире фейерверк весом больше одной тонны. К такому фейерверку готовились более семи лет, пишет The Steamboat Pilot & Today.

Впечатляющее зрелище зрители могли наблюдать в субботу, 8 февраля, во время зимнего ежегодного фестиваля. Фейерверк устроил местный поклонник пиротехники Тим Борден с командой.

Снаряд весил 1270 килограмм. Он взлетел в небо на высоту 670 метров. Масштабный фейерверк попал в Книгу рекордов Гиннеса.

Борден пытался запустить фейерверк еще в прошлом году. Однако тогда это закончилась неудачей. Снаряд разорвался на земле.

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