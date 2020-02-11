В США запустили самый большой в мире фейерверк. Видео

В американском городе Стимбоут-Спрингс штата Колорадо запустили самый большой в мире фейерверк весом больше одной тонны. К такому фейерверку готовились более семи лет, пишет The Steamboat Pilot & Today.
Впечатляющее зрелище зрители могли наблюдать в субботу, 8 февраля, во время зимнего ежегодного фестиваля. Фейерверк устроил местный поклонник пиротехники Тим Борден с командой.
Снаряд весил 1270 килограмм. Он взлетел в небо на высоту 670 метров. Масштабный фейерверк попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Борден пытался запустить фейерверк еще в прошлом году. Однако тогда это закончилась неудачей. Снаряд разорвался на земле.