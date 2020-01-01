Как в Германии встретили Новый год. Фото

РепортерUA, фото REUTERS 01 Янв 2020 - 15:14

Жители Германии встретили Новый год массовыми фейерверками. По подсчетам, на праздничную пиротехнику жители Германии тратят каждый год около 133 миллиона евро. 

Кто-то вместе с соседями организовывал мини-шоу у собственного дома, кто-то специально ехал в центр города, чтобы присоединиться к шумной компании других празднующих.

Стоит отметить, что любительский фейерверк строго регулируется законом: делать это разрешается лишь с 31 декабря по 1 января. Тем, кто это предписание не соблюдает, грозит штраф до 10 тысяч евро, напоминает «Немецкая волна». И приобрести праздничную пиротехнику в широкой распродаже можно в течение всего нескольких дней, в этом году - с 28 по 31 декабря.

Нельзя пускать петарды вблизи больниц и домов для престарелых, а также в природоохранных зонах. К тому же все больше городов объявляют отдельные районы закрытыми для пиротехники. Берлин, например, в этом году запретил любительский фейерверк на площади Александерплац и у Бранденбургских ворот, где проходила самая большая в мире новогодняя вечеринка под открытым небом.
 

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