В Запорожье на площади Фестивальной открыли главную елку области. Фото

РепортерUA 20 Дек 2021 - 10:03

В День Святого Николая на площади Фестивальной зажгла огоньки главная елка области и стартовал новогодне-рождественский фестиваль. Вместе со Святым Николаем и хоккейной командой «Запорожские медведи» гости зажгли гирлянды на 25-метровой елке.

Запорожцев и гостей города на площади Фестивальной гостей ждет атмосферная локация – главная елка области, «Рождественский городок», вертеп, аттракционы, фудкорты, праздничные фотозоны, ярмарка сувениров и многое другое. Также начал работу каток и впервые открыл тьюбовую горку. 

Праздничную программу запорожцам дарили актеры Запорожского академического театра молодежи и местные группы и исполнители. В дальнейшем возле главной елки области запланирован ряд мероприятий в рамках традиционного новогодне-рождественского фестиваля - областные власти и заведения культуры подготовили немало интересных для запорожцев.

Фестиваль продлится до 7 января включительно, в том числе, будет работать городок и в новогоднюю ночь. За это время у елки состоится немало концертов известных исполнителей, профессиональных и любительских коллективов, выступлений артистов запорожских театров и не только. Новогодне-рождественские праздники должны быть временем семейного отдыха, поэтому программа направлена ​​в первую очередь на родителей и детей.

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