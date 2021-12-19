В Запорожье открылись новогодние городки: куда стоит поехать. Фоторепортаж

РепортерUA 19 Дек 2021 - 18:27

В Запорожье 18 декабря открылись новогодние городки: в этом году они обустроены на площадях Маяковского и Фестивальной, на каскаде фонтанов «Радуга», бульваре Шевченко, на острове Хортица.

Здесь можно сфотографироваться у тематических световых фигур, отведать вкусностей, пообщаться со Святым Николаем и написать письмо с новогодними пожеланиями.

Каскад фонтанов «Радуга»

Локация празднично украшена тематическими иллюминациями, На нижней площади каскада фонтанов «Радуга» установили множество новогодних инсталляций, возле которых охотно фотографировались жители и гости города. Здесь установлены фигурки полярного медведя, елки, пингвина, оленя, морского котика в окружении больших льдин, новогоднего домика и снеговика.

Также установлена сцена, где выступают коллективы города. Работает ледовый каток, зона фудкорта. В новогоднюю ночь на каскаде фонтанов «Радуга» запланирована тематическая развлекательная программа.

Площадь Фестивальная

Здесь также работает ледовый каток и впервые установлена тюбинговая горка. Ее длина около 45 метров, а высота - три метра.

На площади также работают деревянные домики, где продают горячие напитки и раличные угощения. Кроме того, открыт луна-парк.

Сама площадь украшена яркими праздничными инсталяциями. 

«Козацьке коло» на Хортице

На острове Хортица открыли резиденцию Святого Николая. Первыми гостями стали дети Запорожского областного центра социально-психологической реабилитации детей и православного детского дома Надежда.

Стоит отметить, что Национальный заповедник «Хортица» впервые стал местом проведения массовых мероприятий к зимним праздникам.  В праздничный городок вошла резиденция Святого Николая в виде современного геокупола, парк световых скульптур, главная елка Хортицы.

Также есть сцена и экран для проведения мероприятий и зона фудкортов.

Резиденция будет работать каждые выходные (18-19 декабря, 25-26 декабря, 1-2 января, 7 января Казачье Рождество и 8-9 января, 15-16 января). Программа рассчитана с 12.00 до 18.00.

Гостей ждут праздничный кинозал под открытым небом, развлечения с аниматорами с участием артистов местных театров, выступления артистов на сцене, детская дискотека и, конечно же, главная изюминка городка - усадьба Святого Николая, где можно написать ему письмо и пообщаться с праздничным героем.

Все новогодние городки будут работать до 16 января.

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