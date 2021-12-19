В Запорожье засияла огнями главная елка. Фото

В Запорожье на площади Маяковского вчера, 18 декабря, состоялось торжественное зажигание огней на главной новогодней елке города. Также начал свою работу новогодний городок на каскаде фонтанов «Радуга». Для гостей праздника подготовили насыщенную развлекательную программу.
Сама площадь Маяковского украшена световыми гирляндами и подсветкой. Праздничный концерт с веселыми песнями и плясками, и хорошее настроение запорожцам подарили творческие коллективы города, выступавшие на сцене.
Во время празднования состоялось награждение победителей конкурса детского рисунка «Я рисую Новый год». Он проходил в Запорожье с 1 по 7 декабря. Победителей выбрали в каждом районе. Ими стали Ростислав Кравцов, Юлия Войку, Степан Гребенёв, Диана Клименко, Иван Федорченко, Алиса Долгинская, Алексей Москаленко. Дети получили подарки от городской власти.
Также в этот день открылся новогодний городок на «Радуге». Локация празднично украшена тематическими иллюминациями, также есть сцена, где выступают коллективы города. Работает каток.
Напомним, в этом году к новогодним и рождественским праздникам в Запорожье обустроили ряд городков – на площадях Маяковского и Фестивальной, на каскаде фонтанов «Радуга», бульваре Шевченко, на острове Хортица. Там можно сфотографироваться у тематических световых фигур, отведать вкусностей, пообщаться со Святым Николаем и написать письмо с новогодними пожеланиями.
Также, начиная с сегодняшнего дня, в Запорожье будут проводиться разнообразные новогодние мероприятия – концерты, вечеринки, спектакли, мастер-классы. В новогоднюю ночь на каскаде фонтанов «Радуга» запланирована тематическая развлекательная программа.
Для того чтобы горожане могли без проблем добраться до городка на «Козацькому колі», на остров Хортица в выходные будет ходить дополнительный транспорт.