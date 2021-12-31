Как встретить Новый год безопасно: советы запорожских спасателей

Новогодние и Рождественские праздники всегда ассоциируются с елкой, украшениями, а также хлопушками, бенгальскими огнями, фейерверками, салютами, петардами. Но не каждый знает, какую большую опасность несут в себе «праздничные игрушки».
Обычно причинами пожаров, травмирования и гибели людей на них в этот период являются: нарушение правил пожарной безопасности при обогреве жилищ, нарушение правил эксплуатации пиротехнических изделий, или опрометчивое отношение и пренебрежение правилами, что приводит к пожарам и травматизму; перегрузки электросети и использование несертифицированных устройств для декорирования (гирлянды и т.п.).
Запорожское районное управление Главного управления ГСЧС Украины в Запорожской области предостерегает: перед покупкой пиротехнических изделий обязательно проверьте дату изготовления изделия, не повреждена ли упаковка или само изделие. Пиротехнику нельзя хранить у отапливаемых приборов. Ни в коем случае не разбирайте их и не подвергайте механическим воздействиям. Помните, что запуск петард, фейерверков, ракет запрещается проводить внутри помещения, с балконов и вблизи жилых, хозяйственных построек или насаждений, расстояние должно достигать не менее 50 м. Не позволяйте детям самостоятельно запускать фейерверки, а сами во время запуска старайтесь находиться на безопасном расстоянии.
Установка новогодней елки связана с необходимостью строгого соблюдения правил пожарной безопасности. Наименьшая неосторожность, нарушение правил пожарной безопасности при использовании электрических гирлянд, применение источников открытого огня (свеч) или разжигание бенгальских огней в помещениях, где установлена елка, могут привести к пожару.
Чтобы избежать пожара в вашем доме во время Новогодних праздников, елку следует разместить на устойчивой основе: на подставке, в емкости с песком, так, чтобы она не препятствовала выходу из помещения и находилась на расстоянии не менее полуметра от систем отопления, телевизоров, приемников, магнитофонов или легковоспламеняющихся материалов. Это делается на тот случай, чтобы при возникновении пожара пламя не перекинулось на легковоспламеняющиеся вещи.
Для украшения елки необходимо применять электрические гирлянды только для заводского изготовления. Не забывайте, что лампы гирлянды нужно закреплять надежно, потому что при падении от толчка или сквозняка они могут стать причиной пожара. Обязательно проверьте исправность электрической проволоки и ее изоляцию. Если вы заметили определенную неисправность гирлянды: появилось мигание лампочек, искрение, сильный нагрев проволоки – немедленно выключите ее.
Также следует всегда помнить, что хвоя сама по себе легковоспламеняющаяся. Не следует украшать елку целлулоидными, бумажными игрушками, ватой и марлей, так как они могут легко вспыхнуть. И конечно же, для украшения елки нельзя использовать свечи.
Что касается использования бенгальских огоньков, хлопушек, всевозможных пиротехнических средств, фейерверков, предостерегаем, что пользоваться ими в помещении категорически запрещается. Нельзя устраивать внутри и различные световые эффекты химическими и другими пожароопасными веществами. Кроме того, эти средства яркие и эффектные, их искры, которые разлетаются в разные стороны, могут зажечь хвою елки, бумагу, вату, а также одежду людей.
Особое внимание во время празднования Нового года следует уделить детям. Ни в коем случае не оставляйте спички, зажигалки, бенгальские огоньки и другие пиротехнические средства в местах, где их легко сможет найти ребенок. Никогда не позволяйте малышам играть с такими игрушками, потому что это может стоить им здоровье или даже жизнь!
При первых признаках пожара – не паникуйте. Сначала нужно определить, что именно горит. Если это гирлянда – немедленно выключите ее из розетки. Горящую елку необходимо залить водой или накрыть смоченным в воде одеялом.
Помните, что при первых признаках пожара необходимо позвонить в службу спасения «101». Спасатели готовы прийти вам на помощь и по будням, и по праздникам.