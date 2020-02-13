Пассажиру удалось снять северное сияние из самолета. Фото

РепортерUA 13 Фев 2020 - 10:08

Северное сияние над Исландией удалось сфотографировать с борта самолета свадебному фотографу Россу Мартину, пишет Daily Mail.

Сообщается, что 38-летний мужчина с друзьями летел в Великобританию из Исландии, где провел отпуск. Во время полета все пассажиры прильнули к иллюминаторам – в небе разыгралось настоящее «цветовое шоу» – северное сияние.

Капитан самолета объявил, что лайнер сделает еще один круг, чтобы все насладились красотой природного явления.

«Это прекрасная страна и удивительное путешествие. Это был идеальный способ закончить отпуск», - поделился впечатлениями фотограф.

public://uploads/photos/2468115.jpg
public://uploads/photos/2468116.jpg
public://uploads/photos/2468117.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...