Пассажиру удалось снять северное сияние из самолета. Фото

Северное сияние над Исландией удалось сфотографировать с борта самолета свадебному фотографу Россу Мартину, пишет Daily Mail.
Сообщается, что 38-летний мужчина с друзьями летел в Великобританию из Исландии, где провел отпуск. Во время полета все пассажиры прильнули к иллюминаторам – в небе разыгралось настоящее «цветовое шоу» – северное сияние.
Капитан самолета объявил, что лайнер сделает еще один круг, чтобы все насладились красотой природного явления.
«Это прекрасная страна и удивительное путешествие. Это был идеальный способ закончить отпуск», - поделился впечатлениями фотограф.