В Запорожье задержали наркогруппировку, которая занималась производством метамфетамина. Фото. Видео

В Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегиональной наркогруппировки, участники которой занимались производством и сбытом метамфетамина.
В состав организованной группы входили жители Запорожской и Днепропетровской областей, которые уже имеют судимости за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Нарколабораторию по изготовлению метамфетамина они оборудовали в квартире одного из участников группировки в Запорожье.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, компоненты для изготовления они заказывали через интернет, а также на специализированных сайтах по продаже химических соединений. Готовый «товар» сбывали оптовыми партиями через разветвленную сеть дилеров на территории южного региона, а также отправляли в Донецкую область.
По оперативной информации, ежемесячно злоумышленники изготавливали до 2 килограммов психотропа более чем на 2 миллиона гривен по теневым расценкам. Правоохранители задержали трех активных участников группировки, в том числе и организатора наркобизнеса соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при подготовке к сбыту очередной партии.
Во время проведения 15 одновременных обысков по месту жительства, в автомобилях и гаражах наркодельцов изъято почти 50 граммов психотропа, 150 килограммов прекурсоров, технологическое оборудование и химические вещества, 250000 гривен наличных, банковские карты, черновые записи с данными о заказчиках и наркотрафик, и другие доказательства противоправной деятельности группы.
В рамках открытого уголовного производства задержанным объявлено о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.