В Запорожской области полицейские продавали наркотики из вещдоков

Следователи управления ГБР в Мелитополе сообщили о подозрении членам организованной группы, которые наладили сбыт крупных партий наркотиков. Организаторами оказались двое полицейских.
Как сообщили в пресс-службе ТУ ГБР, расположенного в Мелитополе, оперуполномоченный одного из отделов Запорожского райуправления полиции организовал масштабную схему по продаже наркотиков. К продаже он привлек заместителя начальника этого отдела полиции, свою жену и знакомого.
С начала они изготовляли наркотики самостоятельно - закупали сырье конопли, высушивали ее, расфасовывали на дозы и продавали наркозависимым. В дальнейшем решили брать товар из вещественных доказательств, к которым имел доступ заместитель начальника отдела полиции.
Установлено, что он подменил 1 кг психотропного вещества PVP, изъятого в рамках уголовного производства, на похожую смесь. Затем они фасовали наркотик на дозы и сбывали своих клиентов. Работники ГБР зафиксировали несколько фактов продаж наркотиков на общую сумму почти 100 тысяч гривен.
Следствие проверяет и другие факты незаконного психотропными веществами, которые были вещественными доказательствами. Подозрение предьявили сразу по двум статьям – сбыт наркотиков и завладение психотропами путем злоупотребления служебным положением. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
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