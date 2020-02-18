Продавали сами тюремщики: ГБР разоблачило схему поставки наркотиков в Запорожский СИЗО. Фото

ГБР разоблачило схему поставки наркотиков в места лишения свободы работниками Государственной пенитенциарной службы Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГБР, расположенного в Мелитополе.
Уголовное производство открыто по факту сбыта наркотических средств (ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины). Следователи ГБР провели обыски на территории «Запорожского следственного изолятора» и «Вольнянской исправительной колонии № 20», в ходе которых у работников обнаружили и изъяли расфасованное и упакованное в медицинские шприцы и бумажные свертки вещество растительного происхождения.
Изъятые вещества направлены для проведения экспертиз. После получения заключения будет решен вопрос об уведомлении о подозрении работникам учреждений и избрании в отношении них меры пресечения. Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Запорожской области.
В случае доказательства вины, должностным лицам Государственной пенитенциарной службы Украины грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.