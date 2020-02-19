Начата эвакуация украинцев из Уханя. Фото

Украинцы и граждане других стран, которых эвакуируют украинским бортом из китайского Уханя уже сели в автобусы, и часть из них уже прибыла в терминалы аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР.
Всего эвакуируют 77 человек. Из них - 48 граждан Украины и 29 иностранцев. В посольстве отметили, что завершили все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй.
Первые пассажиры самолета украинского спецрейса, которые направляются из самых отдаленных уголков провинции Хубэй, уже в пути в международный аэропорт. Граждане доставлены в международный аэропорт Уханя. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс SkyUp.
В Минздраве ранее заявили, что эвакуации подлежат только люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции. Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.