Начата эвакуация украинцев из Уханя. Фото

РепортерUA 19 Фев 2020 - 15:42

Украинцы и граждане других стран, которых эвакуируют украинским бортом из китайского Уханя уже сели в автобусы, и часть из них уже прибыла в терминалы аэропорта. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в КНР.

Всего эвакуируют 77 человек. Из них - 48 граждан Украины и 29 иностранцев. В посольстве отметили, что завершили все подготовительные мероприятия по вывозу граждан Украины из города Ухань и других городов провинции Хубэй.

Первые пассажиры самолета украинского спецрейса, которые направляются из самых отдаленных уголков провинции Хубэй, уже в пути в международный аэропорт. Граждане доставлены в международный аэропорт Уханя. Началась регистрация пассажиров и багажа на спецрейс SkyUp.

В Минздраве ранее заявили, что эвакуации подлежат только люди, которые не имеют симптомов острой респираторной инфекции. Эвакуированных граждан Украины поместят на обсервацию минимум на 14 дней.

public://uploads/photos/2470125.jpg
public://uploads/photos/2470133.jpg
public://uploads/photos/2470135.jpg
public://uploads/photos/2470136.jpg

public://uploads/photos/2470138.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...