Под Запорожьем российские войска обстреляли автоколонну с мирными людьми. Фото

РепортерUA 16 Мар 2022 - 17:41

Сегодня, 16 марта около 16 часов в районе Степногорска тяжелая артиллерия вражеских сил произвела обстрел автоколонны мирных жителей, двигавшихся по трассе в сторону Запорожья.

По данным ЗОВА, погибших нет. Пока известно о 5 раненых, из них один ребенок в тяжелом состоянии. В настоящее время пострадавшему ребенку делают сложную операцию с дистанционным привлечением специалистов клиники «Охмадет».

В результате обстрела на поле вдоль трассы начался пожар.

В то же время в Генштабе заявляют, что была обстреляна из РСЗО БМ-21 «Град» колонна гражданских людей, эвакуировавшихся из города Мариуполя в город Запорожье. По предварительной информации военных, есть погибшие.

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