Из Энергодара в Запорожье отправилась эвакуационная колонна. Фото

В составе колонны один автобус и 50 легковых автомобилей. Всего 255 человек.
Напомним, во время брифинга сегодня, 11 марта, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук назвала направления гуманитарных маршрутов, которые, как ожидается, заработают сегодня.
Речь о таких маршутах:
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Мариуполь - в направлении Запорожья;
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Из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом в Мариуполь;
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Пологи (Запорожская область) в направлении Запорожья;
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Из Запорожья выйдут машины с гуманитарным грузом и эвакуационными автобусами в Пологи;
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Волноваха - в направлении Покровска;
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Энергодар-Днепрорудный-Васильевка-Запорожье;
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Изюм - в направении Лозовой;
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Буча - Киев;
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Гостомель - Киев;
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Козаровичи - Киев;
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Микуличи - Киев;
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Андреевка (Киевская обл) - Житомир;
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Макаров (Киевская обл) - Житомир;
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Бородянка (Киевская обл) - Житомир.
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