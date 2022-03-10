В Запорожье прибыли эвакуированные жители Энергодара, Днепрорудного и Васильевки. Фото. Видео

РепортерUA 10 Мар 2022 - 08:35

В Запорожье прибыли 12 автобусов и около 100 легковых автомобилей с эвакуированными жителями из городов Энергодар, Днепрорудный и Васильевка, пострадавших от российских военных действий.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области, представители органов местного самоуправления города Энергодар организовали автобусы для жителей, а затем их сопровождали сотрудники Общества Красного Креста Украины и спасатели.

В общей сложности из опасной зоны прибыло более 600 человек и детей. Людей принимают в сборном пункте эвакуации, где, в дальнейшем, разместят в безопасных местах.

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