В Запорожье прибыла эвакуационная колонна из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки. Фото

РепортерUA 11 Мар 2022 - 16:24

Сегодня в Запорожье прибыла эвакуационная колонна из Энергодара. К ней присоединились автобусы и частный транспорт из других городов, сел и поселков нашего региона. 

Об этом сообщили в Запорожской областной военной админисрации, всем людям предоставят крышу над головой, еду, теплую одежду и вещи первой необходимости.

При необходимости они получат медицинскую и психологическую помощь.

В наш город прибыло 6 автобусов, три микроавтобуса и более сотни легковых автомобилей. Всего удалось эвакуировать около 880 человек. В основном – это дети и женщины.

Среди эвакуированных - жительница Днепрорудного Юлия. Женщина приехала в Запорожье вместе с детьми. Рассказала, что дорога была длинной и заняла около четырех с половиной часов.

– Хорошо доехали, но дорога сложная. Я приехала в Запорожье с дочерью и сыном. Дети мои уже достаточно взрослые, поэтому достаточно нормально переносят дорогу. Дальше планируем уехать за границу, – рассказала Юлия.

Отметим, что также сегодня отправилась колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации жителей Мариуполя в сопровождении представителей Красного Креста.

Подписывайтесь на аккаунты РепортерUA в социальных сетях: InstagramFacebookTelegramYoutube.

public://uploads/photos/c7178d56-69ee-4ee5-b8f6-609289c49091.jpg
public://uploads/photos/27b42a47-7788-4731-a465-365e2488744b.jpg
public://uploads/photos/01fff017-3802-4b2e-bc2f-8b007db67739.jpg
public://uploads/photos/5573d815-2f97-4a26-885e-754cd2c8c00b.jpg

public://uploads/photos/8e172700-5e89-4604-9917-4fccba42c205.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA
﻿

Опрос

Вы сделали прививку от коронавируса?
Loading...