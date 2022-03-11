В Запорожье прибыла эвакуационная колонна из Энергодара, Днепрорудного и Васильевки. Фото

Сегодня в Запорожье прибыла эвакуационная колонна из Энергодара. К ней присоединились автобусы и частный транспорт из других городов, сел и поселков нашего региона.
Об этом сообщили в Запорожской областной военной админисрации, всем людям предоставят крышу над головой, еду, теплую одежду и вещи первой необходимости.
При необходимости они получат медицинскую и психологическую помощь.
В наш город прибыло 6 автобусов, три микроавтобуса и более сотни легковых автомобилей. Всего удалось эвакуировать около 880 человек. В основном – это дети и женщины.
Среди эвакуированных - жительница Днепрорудного Юлия. Женщина приехала в Запорожье вместе с детьми. Рассказала, что дорога была длинной и заняла около четырех с половиной часов.
Отметим, что также сегодня отправилась колонна с гуманитарным грузом и автобусами для эвакуации жителей Мариуполя в сопровождении представителей Красного Креста.
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