В Полтавской области протестуют против прибытия украинцев из Уханя. Видео

В городе Новые Санжары Полтавской области местные жители перекрыли дорогу и протестуют против прибытия к ним эвакуированных из Уханя украинцев. На въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными. Об этом сообщает 24 канал.
Информация о том, что туда якобы должны привезти эвакуированных из Китая украинцев, накануне распространилась в социальных сетях и СМИ. В социальных сетях люди еще с вечера начали призывать собираться и блокировать выезды.
В частности, владельцев автомобилей призывали собираться возле военного санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.
По состоянию на утро 20 февраля людей собралось еще больше. Между протестующими и правоохранителями уже возникли небольшие стычки.