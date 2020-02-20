В Полтавской области протестуют против прибытия украинцев из Уханя. Видео

РепортерUA 20 Фев 2020 - 10:17

В городе Новые Санжары Полтавской области местные жители перекрыли дорогу и протестуют против прибытия к ним эвакуированных из Уханя украинцев. На въезде в город организовалась колонна из автобусов и бронеавтомобилей с военными. Об этом сообщает 24 канал.

Информация о том, что туда якобы должны привезти эвакуированных из Китая украинцев, накануне распространилась в социальных сетях и СМИ. В социальных сетях люди еще с вечера начали призывать собираться и блокировать выезды. 

В частности, владельцев автомобилей призывали собираться возле военного санатория Нацгвардии в Новых Санжарах.

По состоянию на утро 20 февраля людей собралось еще больше. Между протестующими и правоохранителями уже возникли небольшие стычки.

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