Чиновники из Кривого Рога присвоили почти 30 млн из бюджета. Фото. Видео

РепортерUA 20 Фев 2020 - 10:30

В Кривом Роге правоохранители разоблачили должностных лиц, которые присвоили почти 29 млн гривен, выделенных из городского бюджета для капитального ремонта дороги в город. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Днепропетровской области.

Накануне в среду следователи Криворожского отдела полиции совместно с сотрудниками прокуратуры, СБУ и полка полиции особого назначения провели ряд обысков на территории предприятия по ремонту дорог.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию и другие вещественные доказательства. Также была проведена экспертиза, выводы которой подтверждают, что работы выполнены некачественно. Асфальтобетонное покрытие не соответствует нормам ГОСТа.

«Генеральному директору предприятия, которое занималось ремонтом дороги, сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 УК Украины», – говорится в сообщении.

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