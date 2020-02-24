В Запорожье сборная Украины по баскетболу уступила Венгрии. Фото. Видео

В Запорожье на паркете ДС «Юность» во втором матче отбора на Евробаскет-2021 сборная Украины встречалась с баскетболистами из Венгрии. Победу в поединке одержали гости. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
Команда Айнарса Багатскиса в тяжелой игре проиграла сборной Венгрии под руководством Стояна Ивковича. На протяжении всех сорока минут команды демонстрировали равную игру, а на заключительных секундах четвертой четверти именно гости сумели получить и удержать желаемое преимущество в счете.
Открыли счет в игре все же гости – эффектный данк забил Келлер. Первые очки для нашей сборной получил центровой Барселоны Артем Пустовой, который дважды подряд вышел на линию штрафных и в трех из четырех попыток был точный. С игры наша команда сумела набрать первые очки лишь на третьей минуте матча – снова отличился Артем Пустовой. Еще через несколько минут Виталий Зотов, который появился на паркете на смену капитану Лукашову, сделал собственный трехочковый бросок и сумел отодвинуть нашу команду в счете на 4 балла - 11: 7. Но, гости были неуступчивыми и в отрыв подопечных Айнарс Багатскиса не отпускали. 14:10 - именно с таким счетом завершился стартовый период матча в Запорожье.