В Запорожье сборная Украины по баскетболу уступила Венгрии. Фото. Видео

РепортерUA 24 Фев 2020 - 11:03

В Запорожье на паркете ДС «Юность» во втором матче отбора на Евробаскет-2021 сборная Украины встречалась с баскетболистами из Венгрии. Победу в поединке одержали гости. Об этом сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.

Команда Айнарса Багатскиса в тяжелой игре проиграла сборной Венгрии под руководством Стояна Ивковича. На протяжении всех сорока минут команды демонстрировали равную игру, а на заключительных секундах четвертой четверти именно гости сумели получить и удержать желаемое преимущество в счете.

Открыли счет в игре все же гости – эффектный данк забил Келлер. Первые очки для нашей сборной получил центровой Барселоны Артем Пустовой, который дважды подряд вышел на линию штрафных и в трех из четырех попыток был точный. С игры наша команда сумела набрать первые очки лишь на третьей минуте матча – снова отличился Артем Пустовой. Еще через несколько минут Виталий Зотов, который появился на паркете на смену капитану Лукашову, сделал собственный трехочковый бросок и сумел отодвинуть нашу команду в счете на 4 балла - 11: 7. Но, гости были неуступчивыми и в отрыв подопечных Айнарс Багатскиса не отпускали. 14:10 - именно с таким счетом завершился стартовый период матча в Запорожье.

Во второй четверти команды продолжили играть с максимальным акцентом на защиту, без быстрых отрывов и преимущественно атакуя из-под корзины. И удавалось обеим сборным это почти с одинаковым процентом успешности. Уже привычно эффектно продолжил играть бигмен нашей сборной – Вячеслав Бобров, который еще в первом периоде отдал эффектную передачу под аллей-уп на Артема Пустового практически с центра площадки, а во второй десятиминутке уже сам выполнил две точные трехочковые атаки, а также ярко заблокировал бросок венгра Варади. Завершилась первая половина матча почти равным счетом - 30:28 в пользу украинцев.
 
На старте третьей четверти Бобров и Пустовой поменялись местами и уже наш центровой отдал хорошую передачу под яркий данк от Боброва. В общем третья десятиминутка получилась одновременно результативной и наиболее ровной и закончилась при счете 48:47 для нашей команды.
 
В заключительные десять минут ни одна из команд так и не смогла оформить рывок и убежать в быстрый отрыв, поэтому судьба игры решалась на последних секундах матча. За 4 секунды до конца основного времени Владимир Герун дважды попал со штрафного, и, казалось, уже перевел игру в овертайм, но в быстрой атаке гости сумели набрать еще два балла. У команды Айнарс Багатскиса оставалось две десятых секунды на спасение матча, однако, чуда не произошло. 60:62 - победа сборной Венгрии.
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