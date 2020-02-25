В Запорожье ветер повалил деревья на автомобили, трамвайные линии и электропровода. Фото

РепортерUA 25 Фев 2020 - 09:42

В связи с ухудшением погодных условий на территории Запорожской области, а именно осадков в виде дождя и порывов ветра местами до 25 м/с, спасатели выполняли задачи по назначению, связанные с ликвидацией последствий непогоды.

По состоянию на 08:00 25 февраля с начала непогоды подразделения ГУ ГСЧС привлекались 15 раз. Спасатели убрали 17 поваленных деревьев в разных районах Запорожья, Васильевке, Энергодаре, Розовке.

В 20:15 в Службу спасения поступило сообщение о том, что по трем адресам на ул. Магистральной в Шевченковском районе Запорожья из-за ухудшения погодных условий деревья упали на электропровода, 2 автомобиля и трамвайную электросеть. Прибыв на место происшествия, спасатели убрали поваленные деревья, проведя комплекс аварийных работ с помощью спецоборудования.

Для ликвидации указанных чрезвычайных событий привлекалось 15 единиц техники и 62 человека личного состава.

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