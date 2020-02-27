Увеличилось количество задержанных на рынке Барабашово. Видео

Сотрудники полиции задержали 53 человека по факту столкновений на харьковском рынке Барабашово. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.
«В отдел полиции доставлены 53 человека, которых сейчас опрашивают следователи. По предварительным данным, от слезоточивого газа пострадали пять граждан и руководитель территориального подразделения полиции», – сообщили в полиции.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства, которые будут направлены на экспертизу. При этом взрывотехники никаких взрывоопасных предметов не обнаружили
Также по данному факту открыли уголовное дело по статье о массовых беспорядках (ч.1 ст.294 УК Украины). Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.
Напомним, 27 февраля на рынке произошли столкновения между частными предпринимателями и муниципальной охраной города. Были слышны звуки взрывов и стрельба. Изначально сообщалось о 20 задержанных на рынке.
Как известно, предприниматели Барабашово активно протестуют против планов властей Харькова построить дорогу через его территорию.