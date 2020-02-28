В Сирии турецкий конвой попал под ракетный удар

Ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Об этом сообщил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей на своей странице в Twitter, передает Корреспондент.
По его словам, атака была совершена в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. В результате налета погибли около 30 человек.
Агентство Анадолу сообщает, что в Идлибе в результате воздушной атаки армии режима Асада погибли 22 турецких военных.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание