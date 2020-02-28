В Сирии турецкий конвой попал под ракетный удар

РепортерUA 28 Фев 2020 - 09:06

Ударные бомбардировщики сирийских ВВС совместно с российской авиацией атаковали конвой турецкой армии в Сирии. Об этом сообщил журналист и военный аналитик Бабак Тагвей на своей странице в Twitter, передает Корреспондент.

По его словам, атака была совершена в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. В результате налета погибли около 30 человек.

Агентство Анадолу сообщает, что в Идлибе в результате воздушной атаки армии режима Асада погибли 22 турецких военных.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...