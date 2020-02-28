У пятерых украинцев за рубежом диагностировали коронавирус

РепортерUA 28 Фев 2020 - 09:15

У пятерых украинцев, которые находятся за рубежом, диагностировали коронавирус. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала 1+1.

По его словам, на территории Украины коронаврусной инфекции не зафиксировали.

«Но, к сожалению, у пятерых украинцев коронавирусная инфекция есть. Это четверо в Японии – они путешествовали на круизном лайнере – были членами экипажа. И одна украинка, она находится в Неаполе, у нее также диагностирован коронавирус», – сказал Ляшко.

По последним данным, в Китае число жертв нового коронавируса достигло 2744, зафиксированы 78 497 случаев заражения. 

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