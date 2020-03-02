В Запорожье младенец получил сильные ожоги: нужна помощь. Фото

РепортерUA 02 Мар 2020 - 10:32

В ожоговое отделение запорожской больницы 26 февраля доставили восьмимесячного ребенка с ожогами жидкостью лица, шеи, грудной клетки, левой руки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил врач-комбустиолог Михаил Вирский.

«У ребенка «Ожоговый шок 2. Это очень тяжелая травма в таком возрасте», – написал Михаил.

Ребенок из малообеспеченной семьи и нуждается в помощи неравнодушных. Сейчас Марк находится в блоке интенсивной терапии, ему проведена операция «ксенопластика». Желающие помочь могут обращаться в «ожоговое» отделения КНС «МЛЭ и СМП» г. Запорожья.

Можно также сдать кровь в отделении переливания крови больницы экстренной и скорой медицинской помощи, обязательно указав, что для ожогового отделения.

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