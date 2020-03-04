В штате Теннеси от торнадо погибли 25 человек. Фото

В результате мощных торнадо в американском штате Теннесси погибли не менее 25 человек. Поиски пропавших без вести продолжаются, сообщает Корреспондент.
Разрушительные смерчи пронеслись над штатом на юго-востоке США в ночь на 3 марта. По данным власти столицы штата Нашвилла, в городе обрушились 48 зданий, 150 человек доставлены в больницы.
На видеозаписях, транслировавшихся по телевидению, были видны поврежденные мосты и улицы.
Из-за повреждения многих линий электропередач 73 тысячи семей остались во вторник без света.
Президент США Дональд Трамп объявил, что намерен 6 марта приехать в регион, пострадавший от стихийного бедствия.