ВР утвердила состав нового правительства: список

Верховная Рада Украины сегодня утвердила состав нового Кабинета министров, который представил парламентариям Премьер-министр Денис Шмыгаль. За такое решение проголосовали 277 народных депутатов.
"У нас есть на сегодняшний день четыре вакансии в правительстве и мы планируем расширить два направления. Поэтому, конечно, мы сегодня ведем переговоры с женщинами", - сказал Шмыгаль.
В Кабмин вошли:
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль,
вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко,
вице-премьер - министр реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников,
вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров,
министр внутренних дел Арсен Аваков,
министр по делам ветеранов Сергей Бессараб,
министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт,
министр здравоохранения Илья Емец,
министр инфраструктуры Владислав Криклий,
министр социальной политики Марина Лазебная,
министр юстиции Денис Малюська,
министр Кабинета министров Олег Немчинов,
министр финансов Игорь Уманский,
министр развития громад и территорий Алексей Чернышов.
Также Рада проголосовала за кандидатуры Андрея Тарана на должность министра обороны и Дмитрия Кулебы - на должность министра иностранных дел, внесенные Президентом.