Для украинских журналистов ввели температурный скрининг

Журналистов для пропуска на мероприятия будут допускать после температурного скрининга в связи с пандемией коронавируса, сообщает в пятницу, 13 марта, УНН.
К примеру, сейчас журналистам измеряют температуру на входе в помещение Верховной Рады, где должен состояться брифинг спикера Дмитрия Разумкова.
Также, температурный контроль проводился на входе в помещение, где состоится выездное заседание Кабинета министров Украины.
Еще известно, что из-за коронавируса в парламент будут пускать только депутатов и журналистов.
Спикер Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты продолжат работать в плановом режиме, но вход в здание ограничат.
Кроме непосредственно сотрудников и депутатов, туда смогут попасть только журналисты: по одному человеку от СМИ, от телеканалов два человека - оператор и журналист
Разумков также призвал журналистов по возможности отказаться от посещения Рады и по возможности смотреть за трансляцией в онлайн режиме.