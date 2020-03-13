Для украинских журналистов ввели температурный скрининг

РепортерUA 13 Мар 2020 - 12:22

Журналистов для пропуска на мероприятия будут допускать после температурного скрининга в связи с пандемией коронавируса, сообщает в пятницу, 13 марта, УНН.

К примеру, сейчас журналистам измеряют температуру на входе в помещение Верховной Рады, где должен состояться брифинг спикера Дмитрия Разумкова. 

Также, температурный контроль проводился на входе в помещение, где состоится выездное заседание Кабинета министров Украины.

Еще известно, что из-за коронавируса в парламент будут пускать только депутатов и журналистов.

Спикер Дмитрий Разумков сообщил, что депутаты продолжат работать в плановом режиме, но вход в здание ограничат. 

Кроме непосредственно сотрудников и депутатов, туда смогут попасть только журналисты: по одному человеку от СМИ, от телеканалов два человека - оператор и журналист 

Разумков также призвал журналистов по возможности отказаться от посещения Рады и по возможности смотреть за трансляцией в онлайн режиме.

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