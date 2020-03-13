Лабораторный центр: В Запорожской области не обнаружено ни одного случая коронавируса

Сегодня, 13 марта, в Запорожье при участии заместителя директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины Александра Мащака состоялся брифинг по ситуации, связанной с распространением коронавируса.
По словам Александра Мащака, если оценивать состояние заболеваемости в целом, на утро 13 марта в мире зарегистрировано 128 тыс. 343 случая заболевания, вылечено - 68 тыс. 324 человека. Наибольшие показатели прироста заболеваемости зафиксированы за пределами Китая. Так, в Италии за сутки количество инфицированных увеличилось на 2 тыс. 651 случай, в Испании - на 869, во Франции - на 595 случаев.
- Изменилась статистика заболеваемости коронавирусной инфекцией в целом и по Украине. На сегодня в Украине зарегистрировано 3 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, среди которых двое в Черновицкой области и 1 – в Житомирской. Всего с начала текущего года в Центр общественного здоровья МОЗ Украины поступило 47 сообщений о подозрении на эту инфекцию, 3 из которых подтверждены лабораторно, 1 - в стадии исследования, другие показали отрицательный результат. Среди негативных исследований также был 1 материал от жительницы Запорожской области. Сейчас под подозрением находится еще 1 случай в области, материалы для анализа уже передано в Киев, - пояснил заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра.
Напоминаем, 10 марта в акватории Бердянского морского порта зашло грузовое судно, в 2 члена экипажа были обнаружены признаки респираторной инфекции. Как пояснил Александр Мащак, экипаж были изолирован, а сегодня завершилось исследование материалов – вирус не был обнаружен. Также он подчеркнул, что ежедневно проводятся оценка и опрос с целью выявления подозрительных случаев заболеванием коронавируса.
- Мы не исключаем, что возможен еще 1 подозрительный случай в Каменско-Днепровском районе Запорожской области. Материалы уже доставлены, будет проведено исследование, поэтому делать выводы пока рано. На сегодня этот человек госпитализирован в инфекционную больницу Энергодара, - подытожил заместитель директора Запорожского областного лабораторного центра МЗ Украины.