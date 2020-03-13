Украина полностью закрывает авиасообщение

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявляет о "полном ограничении" пассажирского авиасообщения с 17 марта. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
"Я думаю, что в начале следующей недели будет ограничена работа пунктов пропуска на воздушных воротах нашего государства", - отметил спикер. Разумков заметил, что Совет национальной безопасности и обороны наработал перечень превентивных мер, которые будут реализованы в ближайшее время. "Относительно пассажирского сообщения - 17 марта, с 00 часов оно будет полностью ограничено", - заявил председатель ВР.
На уточнение, идет ли речь о полном закрытии всего сообщения, не только авиа, Разумков сказал: "Пассажирского сообщения - полностью авиа. Если мы говорим для суши и морского, в первую очередь, суши, то наши граждане будут иметь возможность возвращаться на территорию нашего государства".