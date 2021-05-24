Украина собирается закрыть авиасообщение с Беларусью

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусю и закрытие воздушного пространства Беларуси для осуществления авиаперелетов из Украины и в нашу страну. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
На Банковой состоялось совещание, на котором проанализировали события вокруг пассажирского самолета компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.
Экстренная посадка: в Минске в аэропорту задержали основателя Nexta
В совещании приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, заместители руководителя Офиса президента Юлия Свириденко и Кирилл Тимошенко.
Шмыгаль созвал на 25 мая внеочередное заседание Кабмина по данному вопросу.
Первой страной, запретившей авиасообщение с Беларусью, стала Литва.
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