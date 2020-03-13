Зеленский сделал срочное обращение

Сегодня состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно противодействия распространению коронавируса. По состоянию на 13 марта в Украине только три подтвержденных случая заболевания. И, к сожалению, одна пожилая женщина умерла.
Президент Украины обратился к гражданам. Приводим текст обращения:
"Было решено ввести ряд мер для безопасности жизни и здоровья украинцев. Многие из этих мероприятий аналогичны действиям стран, где статистика в десять и даже сто раз хуже Украины.
Но мы не будем ждать официальной сотни или тысячи больных.
В вопросе жизни и здоровья украинцев не может быть «преждевременно». Может быть поздно. Именно поэтому мы действуем решительно и на опережение.
Сегодня решено следующее:
Первое. Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения.
Две недели, начиная с 00 часов 01 минуты 16 марта 2020 года иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами.
Исключение составляют иностранцы, которые имеют право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности – представители официальных международных организаций и дипломатических миссий.
Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно.
Грузовые пункты пропуска – авиа-, железнодорожные, морские и автомобильные – продолжат работать. Экипажи судов, самолетов, грузовых автомобилей могут заезжать в Украину и подвергаются медицинской проверке экспресс-тестами.
Второе. Относительно украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Те, кто вылетел из Украины чартерными рейсами в туристическое путешествие, точно вернутся домой согласно расписанию.
Относительно других граждан Украины. Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. В совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами.
Мы уже успешно эвакуировали граждан из Китая. И уже в эти выходные специальный борт вернет домой украинцев, которые застряли на границе Италии и Словении.
Но я призываю всех украинцев успеть вернуться в последующие трое суток.
Все, кто вернутся, будут подвергнуты медицинской проверке. В случае выявления признаков заболевания – направлены в обсервацию.
Далее. Всем гражданам мы настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости, особенно это касается туристических путешествий.
В ближайшее время инфекционные медицинские учреждения в каждом регионе Украины будут полностью обеспечены экспресс-тестами для выявления признаков коронавирус.
Постановлением Кабинета Министров уже выделено 100 миллионов гривен на средства индивидуальной защиты. В случае необходимости будет немедленно выделено 500 миллионов на закупку медицинского оборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре.
Безотлагательно Институтом молекулярной биологии НАН Украины будет изготовлено 200 тысяч экспресс-тестов.
Из государственного резерва в учреждения здравоохранения переданы 10 миллионов масок.
Также для проведения тестирования в регионах Украины будут использоваться передвижные лаборатории.
Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Есть вещи, на которых нельзя зарабатывать. Это – война и здоровья людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене.
Государство экономически простимулирует запуск производства средств индивидуальной защиты.
Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать ценами на продукты и не наживаться на людях.
Кроме этого, Кабинет Министров запретил экспорт из Украины средств индивидуальной противовирусной защиты. Для приема сложных случаев подготовлены более 12 тысяч мест в инфекционных стационарах, около двух тысяч врачей-инфекционистов и более пяти тысяч среднего медицинского персонала. Принимаются меры, чтобы максимально повысить способность больниц принимать необходимое количество пациентов для интенсивной терапии.
Проводятся переговоры с международными партнерами по оказанию гуманитарной помощи, среди прочего медицинского оборудования. Таможни Украины поручено осуществлять оформление таких грузов быстро, не более чем за один день.
Государственной службой контроля за качеством пищевых продуктов будет усилен контроль за системой водоснабжения и водоотведения.
Национальный банк Украины согласился поддержать мою инициативу и разработать программу мер по кредитной поддержке бизнеса и населения Украины.
Людей преклонного возраста, особенно тех, которые имеют хронические заболевания, я очень-очень прошу оставаться дома. Как показывает мировой опыт, а особенно опыт Китая, где вирус уже существенно пошел на спад, самый эффективный способ борьбы – быть дома.
Отдельное внимание уделено здоровью наших военных. Они будут максимально обеспечены и защищены. Они защищают нашу страну от вируса посягательства на наши территории. Мы защитим их от всех других вирусов.
Я также хочу поблагодарить каждому украинскому врачу за ежедневную самоотверженную работу. Так же, как наши военные на передовой, вы защищаете жизнь миллионов украинцев.
Мы поручили органам местного самоуправления и местной власти ввести дополнительное материальное поощрение медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемических и лечебных мероприятий.
Также хочу ответить отдельным политикам. Если бы мы боялись мнения общества, боялись митингов – мы бы не открывали улицу Банковую. Временный запрет массовых мероприятий – это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев.Пусть ситуация стабилизируется, заболеваний будет меньше, заболеваемость в целом пойдет на спад - и тогда будем митинговать себе на здоровье.
Лично от меня просьба к руководителям предприятий - по возможности позвольте своим работникам работать дома, дистанционно. Особенно речь о тех, у кого есть дети и не с кем их оставить из-за карантина в школах и детских садах.
От каждого из нас очень многое зависит. Каждый человек, у которого проявляются даже легкие симптомы заболевания, должна самоизолироваться течение как минимум семи дней и обязательно обратиться к семейному врачу.
Помогают простые вещи: мыть руки с мылом. Тщательно и более 30 секунд. Пользоваться дезинфектором, здороваться, а не давя руки но не целуя в щеки друг друга, держать дистанцию в один метр.
Следует помнить, что гречка, спички и туалетную бумагу не спасают от коронавируса. Нужны критическое мышление, холодная голова и меры гигиены. Среди прочего нужна и информационная гигиена.
Не ведитесь пожалуйста на провокации интернет-аферистов, которые за деньги хотят посеять панику среди нас, среди украинском. Вирус паники хуже коронавируса. Мы с вами пережили многое. Нас с вами не преодолели птичий, свиной и испанский грипп.
Мы сильные, и у нас все будет хорошо.
Желаю вам 36,6!
Будьте здоровы, дорогие украинцы!".
Видео можно посмотреть по ссылке - https://youtu.be/Cjy_ZuAbtUs.