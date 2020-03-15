Премьер призвал украинцев не путешествовать внутри страны

РепортерUA 15 Мар 2020 - 07:47

Премьер-министр Денис Шмигаль призвал украинцев не путешествовать. Соответствующее обращение он опубликовал на своей странице в Facebook.

«Сегодня Кабинет министров Украины принял ряд шагов по выполнению решения Совета национальной безопасности и обороны. Они имеют целью противодействие и недопущение распространения коронавируса в Украине. Сегодня Украина остается страной, в которой ситуация с коронавирусом развивается по умеренному сценарию. Кластеров и крупных вспышек болезни у нас к счастью, пока нет. Мы делаем все, чтобы они не возникли», – отметил Шмыгаль.

По его словам, для координации борьбы с коронавирусом в Украине создан оперативный штаб, который обрабатывает текущие данные относительно коронавируса и предоставляет аналитические выводы.

Шмыгаль также подчеркнул, что с 00:00 понедельника, 16 марта, границы Украины для иностранцев будут закрыты. «Мы всегда искренне рады возвращению украинских граждан. С 16 марта мы закрываем пункты пропуска на границах и пассажирские сообщения Украины с другими странами. Поэтому призываю граждан Украины, находящихся за границей, побыстрее вернуться домой», – добавил он.

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