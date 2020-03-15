В Италии число умерших от коронавируса за сутки возросло на 175 человек

РепортерUA 15 Мар 2020 - 07:53

В Италии число умерших в результате заражения коронавирусом за последние сутки возросло на 175 человек. Это меньше, чем в предыдущий день, когда количество жертв составило 250 человек, сообщает DW со ссылкой на службу гражданской защиты Италии.

В то же время увеличилось количество зафиксированных новых случаев заражения: 3497 за последние сутки по сравнению с 2547 днем ранее. Таким образом, общее количество смертей от нового коронавируса возросло в Италии до 1441. Накануне служба сообщила о 1266 погибших.

В Италии подтверждено уже 21157 случаев заражения новым коронавирусом. Количество инфицированных пациентов, нуждающихся в интенсивной терапии, возросло на 14 процентов и составляет 1518 человек. В службе гражданской защиты также отметили, что в 1966 пациентов уже выздоровели от болезни, накануне этот показатель составлял 1439.

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