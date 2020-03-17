В Украине назначили новых Генпрокурора и министра экономики

Депутаты поддержали предложение Владимира Зеленского назначить на должность Генпрокурора Ирину Венедиктову (и.о. главы ГБР). «За» проголосовали 269 депутатов.
Впервые в истории Украины этот пост заняла женщина.
Так, президент Владимир Зеленский, выступая перед нардепами, внес предложение о назначении Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.
«Ирина Валентиновна - известный юрист, доктор юридических наук, в прошлом народный депутат, сейчас исполняет обязанности руководителя ГБР. Убежден, что профессиональные и моральные качества кандидата дадут возможность обеспечить стабильную и слаженную работу органов прокуратуры, искоренение коррупции и эффективное расследование громких уголовных дел», - отметил глава государства.
В свою очередь Венедиктова также выступила с трибуны Рады перед голосованием за свое назначение.
«Я обещаю не продавать дела и не сливать их... Все, что можно быстро и законно завершить - будет быстро и законно завершено», - отметила претендент на должность.
Тем временем, Виктор Чумак, зам Генпрокурора, написал заявление об уходе.
Также выбрали и нового министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Им стал Игорь Петрашко. За его кандидатуру проголосовали 243 депутата.