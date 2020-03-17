У трех жителей Запорожской области подозревают коронавирус: анализы отправят в Киев

РепортерUA 17 Мар 2020 - 12:47

Специалисты Запорожского областного лабораторного центра МОЗ зафиксировали 5 «сомнительных» случаев, связанных с подозрением на коронавирус. Все заболевшие жители Запорожской области. 

 

Под определение подозрительного случая подходит три. При исследовании материала в вирусологической лаборатории государственного учреждения «Запорожский областной лабораторный центр МЗ Украины» от указанных трех больных гриппом получены отрицательные результаты. Сегодня, 17 марта, материал для дальнейшего изучения с целью подтверждения или исключения коронавирусной инфекции будет направлен в вирусологической референс-лаборатории ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины». Все больные госпитализированы, оказывается необходимая медицинская помощь.

В Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: в Киеве - 2 случая, в Черновицкой области - четыре случая, в Житомирской области - один, который закончился смертью.

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