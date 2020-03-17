Запорожцу, жена которого скончалась после родов, требуется дорогостоящее лечение. Фото

Жителю Запорожья Сергею Дворецкому, жена которого этим летом умерла в больнице спустя несколько дней после успешных родов, требуется дорогостоящее лечение.
Об этом сам Сергей сообщил на своей странице в Instagram.
«У меня перелом бедра околопротезный. Чтобы спасти протез, нужна сложная операция, титановый штифт будет из России, стоимость только штифта – около 70 тыс. грн. Операция в пятницу... Многовато получается... Я в шоке, нужна помощь», - сообщает мужчина.
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