Запорожцу, жена которого скончалась после родов, требуется дорогостоящее лечение. Фото

РепортерUA, фото Instagram Сергея Дворецкого 17 Мар 2020 - 19:12

Жителю Запорожья Сергею Дворецкому, жена которого этим летом умерла в больнице спустя несколько дней после успешных родов, требуется дорогостоящее лечение.

Об этом сам Сергей сообщил на своей странице в Instagram.

«У меня перелом бедра околопротезный. Чтобы спасти протез, нужна сложная операция, титановый штифт будет из России, стоимость только штифта – около 70 тыс. грн. Операция в пятницу... Многовато получается... Я в шоке, нужна помощь», - сообщает мужчина.

Номер карты: 3168 7574 0878 4512 (ПриватБанк).

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