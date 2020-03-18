Анализы трех запорожцев, у которых подозревают коронавирус, проверяют в Киеве

В Запорожской области нет новых подозрительных случаев коронавируса. Анализы трех запорожцев, у которых подозревают коронавирус, сейчас проверяют в Киеве.
По информации Запорожского лабораторного центра МЗ Украины, по состоянию на вечер 17.03.2020 определены три новых подозрительных случаях. При исследовании получены отрицательные результаты. Материал для дальнейшего изучения с целью подтверждения или исключения коронавирусной инфекции направлен в вирусологическую референс-лабораторию ГУ «Центр общественного здоровья МОЗ Украины». Все больные изолированные (госпитализированы), оказывается необходимая медицинская помощь. По состоянию на 10:00 18.03.2020 новых подозрительных случаев не зарегистрировано.
В Украине зарегистрировано 14 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19: в Киеве - 2 случая, Киевская область - 1, в Черновицкой области - 10 случаев (в том числе 3 - дети 10 лет, 1 года и 6 месяцев, все контактные с ранее заболевшим лицом), в Житомирской области - 1. Зарегистрировано 2 летальных случая (Житомирская и Черновицкая области).