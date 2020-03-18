Как мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Запорожье. Фото

Со вчерашнего дня в Запорожье стартовали проверки соблюдения ряда ограничительных мер в торгово-развлекательных центрах, магазинах, заведениях общественного питания, местах стихийное торговли и на рынках. В городе работают 10 специально созданных мобильных групп.
Напомним, на период карантина в Запорожье приостановлена работа всех учреждений, исключение составляют супермаркеты, зоо- и продуктовые магазины, а также те, которые предлагают товары хозяйственного назначения и средства связи. Работать также будут АЗС, СТО, шиномонтажные сервисы, аптеки и банковские учреждения. Заведениям общественного питания разрешено осуществлять доставку заказов.
За каждой мобильной группой закреплены территории районов города, а также коммунальные и частные рынки. В их состав вошли работники районных администраций, инспекции по благоустройству, управления по труду, отдела «Службы инспекторов по парковке» департамента правового обеспечения и правоохранители. Всего в течение дня каждая группа объехала 200-300 магазинов и зафиксировала от 5 до 15 нарушений.
Как сообщили в Запорожском горсовете, сегодня мобильные группы продолжили рейдовые проверки. Первоначально наведались по тем адресам, где вчера были объявлены предупреждения. В случае повторного нарушения правил карантина - ответственные лица будут привлечены к административной и даже уголовной ответственности.
Так, мобильная группа Вознесеновского района проверила работу заведений общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных по ул. Сталеваров - всего около 40 объектов. Открытой в частности была парикмахерская. Работники сообщили, что клиентов не принимают, а только наводят порядок. На входной двери вывесили соответствующее объявление об ограничении работы на период карантина.
Разъяснительную беседу провели и с владельцем магазина по продаже мебели.
– На этот раз ограничились уведомлениями. Отмечу, что учреждениям, которые не закрываются, выдвинут ряд ограничений. Продавцы в частности должны быть одеты в средства индивидуальной защиты - перчатки и маски. Помещение следует проветривать, а поверхности дезинфицировать. Кроме того, избегать скопления людей, то есть одновременного пребывания более 10 человек, - отметила главная специалистка управления по труду Запорожского городского совета Алина Полига.
К концу карантина такие проверки будут продолжаться ежедневно в каждом районе города.