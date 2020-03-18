Как мобильные группы проверяют соблюдение карантина в Запорожье. Фото

РепортерUA 18 Мар 2020 - 14:57

Со вчерашнего дня в Запорожье стартовали проверки соблюдения ряда ограничительных мер в торгово-развлекательных центрах, магазинах, заведениях общественного питания, местах стихийное торговли и на рынках. В городе работают 10 специально созданных мобильных групп.

Напомним, на период карантина в Запорожье приостановлена ​​работа всех учреждений, исключение составляют супермаркеты, зоо- и продуктовые магазины, а также те, которые предлагают товары хозяйственного назначения и средства связи. Работать также будут АЗС, СТО, шиномонтажные сервисы, аптеки и банковские учреждения. Заведениям общественного питания разрешено осуществлять доставку заказов.

За каждой мобильной группой закреплены территории районов города, а также коммунальные и частные рынки. В их состав вошли работники районных администраций, инспекции по благоустройству, управления по труду, отдела «Службы инспекторов по парковке» департамента правового обеспечения и правоохранители. Всего в течение дня каждая группа объехала 200-300 магазинов и зафиксировала от 5 до 15 нарушений. 

Как сообщили в Запорожском горсовете, сегодня мобильные группы продолжили рейдовые проверки. Первоначально наведались по тем адресам, где вчера были объявлены предупреждения. В случае повторного нарушения правил карантина - ответственные лица будут привлечены к административной и даже уголовной ответственности.

Так, мобильная группа Вознесеновского района проверила работу заведений общественного питания и бытового обслуживания населения, расположенных по ул. Сталеваров - всего около 40 объектов. Открытой в частности была парикмахерская. Работники сообщили, что клиентов не принимают, а только наводят порядок. На входной двери вывесили соответствующее объявление об ограничении работы на период карантина.

Разъяснительную беседу провели и с владельцем магазина по продаже мебели.

– На этот раз ограничились уведомлениями. Отмечу, что учреждениям, которые не закрываются, выдвинут ряд ограничений. Продавцы в частности должны быть одеты в средства индивидуальной защиты - перчатки и маски. Помещение следует проветривать, а поверхности дезинфицировать. Кроме того, избегать скопления людей, то есть одновременного пребывания более 10 человек, - отметила главная специалистка управления по труду Запорожского городского совета Алина Полига.

К концу карантина такие проверки будут продолжаться ежедневно в каждом районе города.

public://uploads/photos/o_1e3mjmb4a13o81dp81vun1epsoe9h.jpg
public://uploads/photos/o_1e3mjpsdi1acqm1a10e8a0t4vu2t.jpg
public://uploads/photos/o_1e3mjpsdi1ahadn8ds712hhdid30.jpg
public://uploads/photos/o_1e3mjpsdi1iu180l1c8n42b172k2v.jpg

public://uploads/photos/o_1e3mjpsdi1sjshn013b61180b482u.jpg
public://uploads/photos/o_1e3mjpsdi1vt9gv4lfgnb13vf31.jpg
public://uploads/photos/o_1e3mjpsdih5uudm1anu1m6vr9g2s.jpg
public://uploads/photos/o_1e3mjpsdj1grg1dn71sk71hquu2s32.jpg
public://uploads/photos/o_1e3mjpsdjhta14clqoq1buv1thk33.jpg
public://uploads/photos/o_1e3mjpsdjkof1gf6o2h1iv1ic534.jpg
Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...