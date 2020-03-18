В столице начали жестко препятствовать попаданию в транспорт более 10 человек. Видео

С 12:00 18 марта в Украине вступили в силу ограничения по перевозке пассажиров в общественном транспорте. В частности, в автобусах и маршрутках разрешено перевозить не более 10 человек одновременно.
Как сообщают жители Киева в Telegram, с начала действия ограничения кондукторы и водители стали жестко препятствовать попаданию в транспорт более 10 человек. Многие пассажиры с этим не согласны. Подробнее в видео:
Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой обязать руководителей учреждений и предприятий перевести людей на удаленную работу.
«Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. Это безответственно в ситуации ограничительных мер. Обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения», - сказал Кличко.