В столице начали жестко препятствовать попаданию в транспорт более 10 человек. Видео

РепортерUA, видео Telegram 18 Мар 2020 - 16:09

С 12:00 18 марта в Украине вступили в силу ограничения по перевозке пассажиров в общественном транспорте. В частности, в автобусах и маршрутках разрешено перевозить не более 10 человек одновременно.

Как сообщают жители Киева в Telegram, с начала действия ограничения кондукторы и водители стали жестко препятствовать попаданию в транспорт более 10 человек. Многие пассажиры с этим не согласны. Подробнее в видео:

Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой обязать руководителей учреждений и предприятий перевести людей на удаленную работу.

«Большинство учреждений и предприятий перевели работников на работу в удаленном режиме или предоставили им отпуска. Но есть и такие, которые заставляют людей ездить на работу, угрожая увольнением. Это безответственно в ситуации ограничительных мер. Обращаюсь к Кабинету министров: жестко обязать руководителей учреждений и предприятий, где нет острой необходимости в присутствии сотрудников на рабочих местах, перевести людей на удаленную работу. И контролировать выполнение руководителями такого распоряжения», - сказал Кличко.

Теги:
Читайте также:

Добавить комментарий

Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости Запорожья, Украины и мира. Репортер UA

Опрос

Как вы относитесь к вакцинации?
Loading...