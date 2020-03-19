Запорожским медикам скорой помощи второй месяц задерживают выплату аванса

Сотрудникам скорой помощи второй месяц подряд задерживают выплату аванса. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат областного совета Алексей Беликов.
Медработники должны были получить аванс еще 12 марта. В феврале они также не получили аванс, деньги им выплатили только в конце месяца.
По словам депутата, причиной стало несвоевременное «перепрофилирование» ТМО «Областной Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» в КНП в ходе реформы системы здравоохранения. Согласно реформы системы здравоохранения все медучреждения должны были перепрофилироваться в коммунальные некоммерческие предприятия и заключить договор с Национальной службой здоровья Украины и получать финансирование напрямую.
По его мнению, вопрос с выплатой денег сотрудникам «скорой» нужно решать безотлагательно, как и дополнительное финансирование инфекционной больницы, сохранение тубдиспансеров, которых через 2 недели уже может не быть в области.
«И в связи с этим считаю необходимым созвать внеочередную сессию облсовета. Я обращаюсь к депутатам областного совета: коллеги, пришло время активно и срочно вмешаться, пока не поздно! Запорожский областной совет, областная государственная администрация обязаны немедленно сделать следующее:
1. Найти способ закрыть вопрос выплат врачам «Скорой помощи» и больше к нему никогда не возвращаться. Медики «скорой» должны всегда вовремя получать зарплату!
2. Выделить необходимые средства на карантинные мероприятия в области в связи с распространением коронавируса
3. Выделить необходимое финансирование тубдиспансерам области, которые намереваются закрыть уже 1 апреля. Тем более город предлагает софинансирование этих крайне важных для региона учреждений
4. Взять под контроль все финансовые траты, направив их исключительно на вопросы жизнедеятельности региона», - обратился депутат.
На сайте Запорожского областного совета размещен проект решения об обращении депутатов в Верховную Раду относительно финансирования экстренной медицинской помощи Запорожской области.