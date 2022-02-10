Запорожцам на заметку: в каких случаях медики «скорой» не выезжают на вызов

Сотрудники Запорожского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф напомнили о правилах вызова скорой помощи. Детальный алгоритм описан на официальной Facebook-странице.
Алгоритм быстрого вызова
Если по вашему мнению вы или человек рядом нуждается в экстренной медицинской помощи, нужно позвонить по номеру 103. Например, человек травмировался, потерял сознание, впал в кому, находится в тяжелом состоянии из-за заболевания COVID-19, внезапно почувствовал боль в области сердца, начались расстройства дыхания или другое неотложное состояние.
Во время вызова требуется: предоставить достоверную и подробную информацию о состоянии человека: описать, что произошло, если вы были свидетелем происшествия, состояние пострадавшего, жалобы. Например, человек получил травмирование из-за падения с высоты, есть признаки перелома, кровотечения или отсутствует дыхание и т.д.
Предоставить информацию о находящемся в неотложном состоянии: назвать фамилию, имя и отчество, а также возраст – если известно, если нет – пол и примерный возраст. Назвать имя и номер, с которого звоните.
«Ответить при необходимости на дополнительные вопросы от диспетчера скорой. Не пытайтесь обрисовать ситуацию ужаснее, чем она есть либо скрыть детали от диспетчера. Диспетчер экстренной помощи квалифицирует обращение по категории критичности и принимает решение о направлении бригады скорой помощи», - бращаются медики.
Есть четыре уровня критичности: непрофильный, неэкстренный, экстренный и критический.
►Непрофильное обращение – это, например, когда у человека высокая температура и он даже не принимал жаропонижающее лекарство. Или когда человеку нужно сделать инъекцию, измерить давление. При непрофильном обращении диспетчер рекомендует человеку обратиться к семейному врачу, а также может предоставить консультацию по поводу помощи.
►Неэкстренное обращение – это обращение, которое требует оценки состояния человека врачом, однако не является неотложным. Например, человек травмировался, однако может самостоятельно добраться до больницы для диагностики и получения помощи. В таком случае диспетчер, в зависимости от ситуации, рекомендует обратиться к семейному врачу или ближайшей больнице с травмпунктом и предоставляет ее адрес.
►Если человек находится в неотложном состоянии, сопровождающемся нарушением сознания, признаками кровотечения, острым коронарным синдромом, острым мозговым инсультом, расстройствами дыхания и т.д., диспетчер квалифицирует этот вызов как экстренный и направляет к пациенту бригаду, которая должна прибыть в течение 20 минут.
►Если у человека неэффективно или отсутствует дыхание, массивная кровопотеря или кровотечение или другие признаки критического состояния, этот вызов квалифицируется как критический. К человеку направляется бригада скорой, которая должна прибыть в течение 10 минут.
В то же время в областном центре ЭМП обращают внимание на то, что на срок прибытия скорой влияет дорожная ситуация (пробки, гололедица, другие сезонные и метеорологические особенности) и эпидемиологическая ситуация.
При ожидании бригады подготовьтесь к приезду врачей: следуйте рекомендациям диспетчера о помощи человеку.
Если в помещении есть животные, закройте их в отдельной комнате. Откройте дверь и освободите доступ к пострадавшему, если есть возможность. Подготовьте документы – паспорт и медицинские документы и вещи человека, необходимые при госпитализации. Если нет паспорта – документ, заменяющий его.
Если есть возможность – встретьте скорую на улице, чтобы бригада не тратила время на поиск квартиры.
На месте бригада скорой помощи предоставит экстренную помощь и примет решение о дальнейших действиях: если необходимо, госпитализирует пострадавшего в ближайшую больницу, имеющую договор с НСЗУ на соответствующий пакет медицинской помощи.
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