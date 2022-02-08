В Запорожье после реконструкции открыли подстанцию ​​скорой медпомощи Заводского района. Фото

РепортерUA 08 Фев 2022 - 13:58

Сегодня в Запорожье после реконструкции официально открыли подстанцию ​​скорой медицинской помощи Заводского района КНП «Территориальное медицинское объединение «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» областного совета.

Подстанция СМП Заводского района существует с 1969 года и обслуживает население Заводского района численностью 51 076 человек. Только за 2021 год станция получила 8591 вызов и совершила 8434 выезда для предоставления экстренной медицинской помощи населению района. Специалисты этой службы оказывают постоянно жизненно необходимую помощь населению и нуждаются в достойных условиях для своего труда.

Реконструкция подстанции в Заводском районе города производилась 4 месяца. На нее потратили 12 млн 629 тыс. 348,49 гривен. В том числе: за счет областного бюджета – 12 353 346,62 гривен, за счет средств НСЗУ – 276 001,87 гривен.

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