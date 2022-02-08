В Запорожье после реконструкции открыли подстанцию ​​скорой медпомощи Заводского района. Фото

Сегодня в Запорожье после реконструкции официально открыли подстанцию скорой медицинской помощи Заводского района КНП «Территориальное медицинское объединение «Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» областного совета.
Подстанция СМП Заводского района существует с 1969 года и обслуживает население Заводского района численностью 51 076 человек. Только за 2021 год станция получила 8591 вызов и совершила 8434 выезда для предоставления экстренной медицинской помощи населению района. Специалисты этой службы оказывают постоянно жизненно необходимую помощь населению и нуждаются в достойных условиях для своего труда.
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