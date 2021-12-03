На запорожской Хортице откроют новогодний городок

РепортерUA 03 Дек 2021 - 10:03

Запорожье готовится к встрече новогодних праздников. Праздничные мероприятия в городе начнутся 18 декабря и продлятся до 16 января. В этом году впервые новогодний городок также откроется и на острове Хортица.

Новогодний городок на острове Хортица на «Казацком круге» заработает с 18 декабря. Площадку украсят новогодней иллюминацией, гирляндами. Для запорожцев и гостей города здесь будут оборудованы несколько локаций – зоны с едой, фотозоны, ярмарка, место для написания писем Святому Николаю и почтовый ящик как на Северном полюсе. Также на острове обустроят настоящую резиденцию сказочного волшебника, чтобы каждый смог пообщаться со Святым Николаем и загадать самое заветное желание.

Также каждые выходные на «Казацком кругу» будет проходить праздничная программа со сказочными героями. Для того, чтобы запорожцы и гости города смогли беспрепятственно добраться до острова Хортица, будет организован дополнительный транспорт. В настоящее время этот вопрос прорабатывается.

Напомним, что 18 декабря планируется зажечь огни на главной елке города на площади Маяковского. Пешеходная зона на проспекте Маяковского будет украшена ажурными световыми консолями и гирляндами. От площади Маяковского до каскада фонтанов «Радуга» будет курсировать бесплатный новогодний поезд, который будет доставлять запорожцев в еще один новогодний городок, где обустроят необычные фотозоны и живописные домики-шатры с прозрачной крышей, будет работать каток и фуд-корт.

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