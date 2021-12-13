Фоторепортаж: на запорожской Хортице готовятся к открытию новогоднего городка

Лидия Шаповал, РепортерUA, фото автора 13 Дек 2021 - 13:11

На днях на Хортице в Запорожье на «Казацком круге» стартовал монтаж праздничного городка. Завершить сборку и открыть новогодние и рождественские локации планируется уже в эту пятницу, 17 декабря.

В этом году в Запорожье будет работать сразу три локации, посвященные зимним праздникам. Одну из них было решено разместить на Хортице, чтобы показать актуальность острова в любое время года.

В новогоднем городке будут работать фотолокации и фудкорты. Одной из достопримечательностей станет украшенная елка, установка которой на сегодня почти завершена. На главной сцене городка планируется проводить праздничные концерты и тематические театральные постановки. Кроме того, на месте в тестовом режиме запустят домик Святого Николая. Время работы всех развлекательных локаций – с 12:00 до 18:00 в выходные и праздничные дни.

Из-за отдаленного размещения городка на Хортицу будет организован дополнительный общественный транспорт, а именно автобусы, которые будут ездить с проспекта Металлургов с 12:00 до 21:00 с интервалом в 10 минут.

Финансирование городка осуществляется за счет городского, обласного бюджетов, а также за счет спонсоров.

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