Коронавирус в Украине: последняя информация

За сутки, 19 марта, количество инфицированных вирусом COVID-19 в Украине увеличилось до 26 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.
По информации Минздрава, на данный момент в Украине проверяют 316 подозрений на инфицирование коронавирусом. 26 случаев уже подтверждено, 3 из них – летальные.
Кроме того, зарегистрированы случаи заражения внутри Украины, а количество подозрений растет.
Ивано-Франковская область – 1 случай (летальный). 19 марта в МОЗ подтвердили первую смерть от СOVID-19 в регионе. Пациентка умерла спустя сутки после госпитализации. Женщина длительное время лечилась дома и поздно обратилась в больницу, находясь уже в тяжелом состоянии.
В Житомирской области – 2 случая (1 из них летальный). Новый случай коронавируса подтвердился 19 марта. Заболел 56-летний мужчина из Житомира, который недавно вернулся из Австрии. 17 марта в Радомышле от СOVID-19 скончалась пожилая женщина.
Днепропетровская область – 2 инфицированных. Первые случаи заболевания коронавирусом на Днепропетровщине подтвердились 19 марта у граждан, которые недавно были за границей. Позже в ОГА сообщили о том, что это супружеская пара, которая вернулась из Франции. Их состояние удовлетворительное, они находятся под присмотров врачей.
В Киеве – 3 подтвержденных случая. 19 марта стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат у мужчины 50 лет, посетившего Швейцарию.
Тремя днями ранее СOVID-19 в Киеве подтвердили у парня, который контактировал с умершей пенсионеркой из Житомирской области. Также коронавирусом заразилась женщина, котрая отдыхала во Франции.
Киевская область – 2 заболевших. Коронавирус выявли у народного депутата Сергея Шахова 17 марта. На следующий день тест на СOVID-19 оказался положительным у его супруги.
Донецкая область – 1 инфицированный. Первый случай заболевания коронавирусом в регионе подтвердился у 52-летнего жителя Мариуполя, который недавно отдыхал в Египте.
В Черновицкой области – 15 случаев инфицирования. Среди заболевших – трое детей возрастом 10 лет, 10 и 6 месяцев. Все чувствуют себя хорошо и получают симптоматическое лечение.
Мужчина из Черновцов – первый, у кого диагностировали коронавирус в Украине 3 марта, уже выздоровел.
17 марта стало известно о смерти 33-летней жительницы Черновицкой области. Анализ на коронавирус у женщины был положительным, однако врачи считают причиной смерти патологию другого типа.
Подозрения на COVID-19
Во Львовской области 27 человек находся в больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию. У всех наблюдаются симптомы ОРВИ. 19 марта был госпитализирован 46-летний мужчина, сын которого ожидает теста на СOVID-19.
В Черновицкой области – 28 подозрений на коронавирус, 5 из которые уже подтверждены. 7 человек обратились к врачам за последние сутки.
В Житомирской области забрали в больницу супругов, которые контактировали с умершей из Радомышля. 19 марта у них поднялась температура, появилась одышка. Мужчину и женщину госпитализировали.
В Донецкой области за прошедшие сутки – 3 новых подозрения. Женщина с ребенком из Константиновки и женщина из Мирнограда недавно отдыхали в Египте и были госпитализированы с признаками респираторного заболевания.
В Винницкой области проверялись 4 подозрения на коронавирус. 18 марта тесты дали отрицательный реультат. Однако в тот же день было выявлено 2 новых подозрения. Один человек приехал из страны, где наблюдается высокая заболеваемость и контактировал с инфицированным СOVID-19.